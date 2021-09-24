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24 Eylül 2021 Cuma 09:05:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 09:05:00

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde etkisine gösterecek olan kuvvetli sağanak yağışlar hafta sonu da etkisini gösterecek. İşte 24 Eylül güncel hava durumu...

24 Eylül güncel hava durumu raporu yayımlandı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde yarın mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi ve Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, (Şanlıurfa hariç) Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışların hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, (Şanlıurfa hariç) Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Hatay, Ordu, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güney, Van'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörüldüğünden, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde yarın mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bu sebeple ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca, bu gece saatlerinden başlayarak, pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önerildi.

ZİRAİ DON UYARISI

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da bugünden itibaren 26 Eylül Pazar sabah saatlerine kadar hafif zirai don bekleniyor. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Etiketler : SAĞANAK YAĞMUR SEL DOLU
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