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05 Haziran 2022 Pazar 08:36:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 08:36:00

Meteoroloji bölge bölge uyardı! 11 il için sarı kodlu uyarı

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli sağanak bekleniyor. Ayrıca 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı İşte 5 Mayıs Pazar güncel hava durumu raporu...

5 Mayıs Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenen, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Muğla, Niğde, Uşak ve Karaman için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren, Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Ordu, Artvin, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Kıyı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra, Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Yozgat'ın güney ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30 – 50 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30 – 50 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORDU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu

Etiketler : yamur saro kud sağanak istanbul
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