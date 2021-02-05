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05 Şubat 2021 Cuma 10:05:00 - Güncelleme:05 Şubat 2021 Cuma 10:05:00

Meteoroloji bölge bölge açıkladı... Turuncu alarm!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlana hava durumu raporuna göre 5 il için turuncu alarm verildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR

Bugün (Cuma) Hakkari il geneli, Van'ın güneyi (Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale) ve Şırnak'ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap) beklenen kar yağışlarının, yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 20-50 cm yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ oluşumu ile buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde (Hopa, Arhavi, Murgul, Borçka) beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) yağmur, 800m üzeri rakımlarda yoğun kar ( 30-60 cm kar örtüsü) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, buzlanma ve don, dik yamaçlarda çığ riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 ŞUBAT BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari il geneli ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu çevrelerinde yoğun kar, Iğdır ve Şırnak il merkezinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Etiketler : meteoroloji turuncu alarm
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