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07 Aralık 2020 Pazartesi 08:39:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 08:41:00

Meteoroloji bir kez daha uyardı: Kuvvetli sağanak var

Kaynak: İHA

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmurun etkisi altına girecek. Diğer yandan Muğla, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli lodos bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmurun etkisi altına girecek. Diğer yandan Muğla, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli lodos bekleniyor.

Yapılan açıklamada yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri hafif yağmurlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : YAĞMUR SAĞANAK KAR İSTANBUL ANKARA
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