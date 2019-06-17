Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış, dolu ve fırtına uyarısı yaptı

Özellikle geçen hafta başlayan yağmur yağışlarının yurdun büyük bölümünde etkisini hissettireceği ifade edildi. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü Çanakkale ve Bozcaada civarında etkili olan sağanak yağış tatilcilere zor anlar yaşattı. Ayrıca İstanbul'un hemen yanındaki Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu gibi şehirlerde de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu raporunun detayları burada...

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İstanbul'da beklenen hava durumu derecesi 22 derece olarak ifade ediliyor. Parçalı bulutlu olarak ifade edilen hava durumu raporunda nem oranının da %51 ile %94 arasında olacağı belirtildi. Haftanın ilk günü olan 17 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun büyük bölümünde geçen hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde genellikle öğleden sonraları görülecek yağışların, özellikle İç Anadolu ile Ege ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olan sistemin hafta sonu itibarıyla ülkenin iç ve batı bölgelerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Bilecik ve Bolu çevreleri, Sakarya'nın güney ilçeleri, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in doğu ilçeleri, Karabük'ün güney kesimleri, Çorum'un batı ilçeleri ile Ordu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini (16 - 22 Haziran 2019)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Bilecik ve Bolu çevreleri, Sakarya'nın güney ilçeleri, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in doğu ilçeleri, Karabük'ün güney kesimleri, Çorum'un batı ilçeleri ile Ordu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bilecik çevreleri, Sakarya'nın güney ilçeleri ile Bursa ve Balıkesir'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Konya çevreleri) ile Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 30°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu çevreleri ile Karabük'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum'un batı ilçeleri, Giresun çevreleri ile Ordu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda öğle saatlerine kadar genellikle batılı yönlerden, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusunda öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta ve Güney Ege’nin kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı öğle saatlerinde, doğusu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde Doğu Akdeniz’de 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz’de 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

(Sabah)