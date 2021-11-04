Meteoroloji açıkladı! Pastırma sıcakları başlıyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında Türkiye'nin büyük bölümünde pastırma sıcakları başlıyor. Ülke genelinde sıcaklıklar artışa geçerken Ankara, İzmir ve İstanbul'a bahar havası geliyor. İşte 4 Kasım güncel hava durumu...
4 Kasım güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında pastırma yazının geldiğini hissedeceğimiz sıcaklıklar yurdun genelinde etkili olacak. Ülke genelinde sıcaklıklar artışa geçerken Ankara, İzmir ve İstanbul'a bahar havası geliyor. İşte detaylar...
Meteoroloji güncel hava tahminlerini paylaştı. Önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava sıcaklıklarının nasıl olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin altında seyreden yağışlı hava yerini pastırma sıcaklarına bırakacak. Yurt genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 4 KASIM 2021
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
PASTIRMA YAZI PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR
Meteoroloji uzmanları tarafından Perşembe gününden itibaren pastırma yazının başlanacağı sıcak havanın 4-5 gün etkisini sürdürüleceği dile getirildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu