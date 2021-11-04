Meteoroloji açıkladı! Pastırma sıcakları başlıyor

4 Kasım güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında pastırma yazının geldiğini hissedeceğimiz sıcaklıklar yurdun genelinde etkili olacak. Ülke genelinde sıcaklıklar artışa geçerken Ankara, İzmir ve İstanbul'a bahar havası geliyor. İşte detaylar...

Meteoroloji güncel hava tahminlerini paylaştı. Önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava sıcaklıklarının nasıl olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin altında seyreden yağışlı hava yerini pastırma sıcaklarına bırakacak. Yurt genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 4 KASIM 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

PASTIRMA YAZI PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR

Meteoroloji uzmanları tarafından Perşembe gününden itibaren pastırma yazının başlanacağı sıcak havanın 4-5 gün etkisini sürdürüleceği dile getirildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu