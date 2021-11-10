Meteoroloji, 5 ili saydı ve uyardı
Kaynak: AA
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde bugün sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 5 ilde bugün sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacak. Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Adana ve Mersin'in kuzey çevreleri ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 km/sa), Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Hatay ile Adana ve Mersin'in kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 12°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 16°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey ve batısının (Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri), bugün (Çarşamba) doğusunun (Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Kayseri) yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) güney kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KONYA 8°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu,
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çarşamba sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz ile bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TOKAT 5°C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON 12°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısının yağmur, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, çarşamba yağmur, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
KARS 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, çarşamba yağmur, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 7°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, çarşamba yer yer yağmurlu
VAN 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, çarşamba zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 19°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu