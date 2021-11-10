Meteoroloji, 5 ili saydı ve uyardı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 5 ilde bugün sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacak. Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Adana ve Mersin'in kuzey çevreleri ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 km/sa), Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 19°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Hatay ile Adana ve Mersin'in kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey ve batısının (Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri), bugün (Çarşamba) doğusunun (Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Kayseri) yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) güney kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 9°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KONYA 8°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu,

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çarşamba sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz ile bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOKAT 5°C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON 12°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısının yağmur, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, çarşamba yağmur, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KARS 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, çarşamba yağmur, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 7°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, çarşamba yer yer yağmurlu

VAN 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, çarşamba zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 19°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu