O bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI: Kuzey iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Turuncu ve sarı kodlu uyarının yayımlandı iller şöyle:

Artvin, Bitlis, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Tunceli, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bingöl, Bolu, Hakkari, Ordu, Samsun, Trabzon, Van, Şırnak ve Karabük.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 6°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TEKİRDAĞ 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -7°C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -2°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -5°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA -3°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -9°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KONYA -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -4°C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -6°C, -1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SİNOP 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri yoğun kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

RİZE 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

TOKAT -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AĞRI -17°C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -18°C, -7°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

MALATYA -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -10°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin gece ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 5°C

Parçalı bulutlu

MARDİN -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı