O bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji, 19 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı
Son dakika haberleri... Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Yağışların Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde etkili olacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için çığ ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI: Kuzey iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Turuncu ve sarı kodlu uyarının yayımlandı iller şöyle:
Artvin, Bitlis, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Tunceli, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bingöl, Bolu, Hakkari, Ordu, Samsun, Trabzon, Van, Şırnak ve Karabük.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE -3°C, 6°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
TEKİRDAĞ 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -7°C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -5°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA -3°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -9°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
KONYA -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -4°C, 0°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU -6°C, -1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
SİNOP 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri yoğun kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
RİZE 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
TOKAT -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AĞRI -17°C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -18°C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
MALATYA -7°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -10°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin gece ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -1°C, 5°C
Parçalı bulutlu
MARDİN -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı