Meteoroloji 12 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısına göre Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karabük, Kastamonu, Düzce, Tekirdağ, Karaman, Niğde, Rize, Artvin ve Samsun için sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karabük, Kastamonu ve Düzce çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey, Karaman'ın ve Niğde'nin güney, Samsun'un kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ve İzmir kıyıları ile İstanbul'un batısında kuzeydoğudan, İskenderun Körfezi'nde ise güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Haftalık Hava Tahmini (28 Haziran - 4 Temmuz 2019)
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları; Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarına, Pazar ve Pazartesi kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altına düşecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyi ile İstanbul'un batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege ile İzmir kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya çevreleri ile Karaman'ın ve Niğde'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile Karabük, Kastamonu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu ve zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatı, zamanla kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra Kuzey ve Orta Ege’de 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa), Batı Akdeniz’in batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusunda 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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