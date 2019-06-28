Meteoroloji 12 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karabük, Kastamonu ve Düzce çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey, Karaman'ın ve Niğde'nin güney, Samsun'un kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ve İzmir kıyıları ile İstanbul'un batısında kuzeydoğudan, İskenderun Körfezi'nde ise güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Haftalık Hava Tahmini (28 Haziran - 4 Temmuz 2019)

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları; Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarına, Pazar ve Pazartesi kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altına düşecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyi ile İstanbul'un batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege ile İzmir kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya çevreleri ile Karaman'ın ve Niğde'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile Karabük, Kastamonu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu ve zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatı, zamanla kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra Kuzey ve Orta Ege’de 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa), Batı Akdeniz’in batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusunda 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.