'Meteor'a çit çekti

Bahçesindeki ayıya 'meteor' adını veren profesör düşük voltajda elektrik üreten 'kovucu çit' sayesinde huzura kavuşmayı ümit ediyor.



ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRACAK

Trabzon'un Maçka ilçesindeki evinde tatilini geçiren İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pencerelere tırmanan, eve ve bahçedeki ürünlerine zarar veren, 'Meteor' adını verdiği bozayıyı uzak tutmak için yurt dışından güneş enerjisi ile çalışan, düşük voltajda elektrik üreten 'kovucu çit' sipariş etti. Dokunulduğunda elektrik akımını hissedilen, zarar vermeyen çit nedeniyle hayvanlar uzaklaşıyor.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU

Kadıoğlu, "Ayıdan korkuyoruz, evi kırar döker, diye. Zaten tarlayı yedi. Fasulyeler, mısırlar her şey gitti. Bir mısır yiyemedik, Trabzon halkından mısır yardımı bekliyoruz. 'Ayızede' olduk" dedi. Ayı 'Meteor' ile mücadelesini sosyal medyada da paylaşan Prof. Dr. Kadıoğlu, "Medyada ayı mı meşhur oldu ben mi meşhur oldum, bilmiyorum. Twitter'a başvurdum tanınan kişi olarak ama Twitter beni tanımadı. Belki ayıya mavi tik verecek, bana vermedi" diye konuştu.