VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afganistan'da Taliban aracına bombalı saldırı
Bakan Akar Filipinli mevkidaşı Lorenzana ile görüştü
Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Selçuk Bayraktar
THY uçağında, yerden 10 bin metre yükseklikte doğum
Mobil internet abone sayısı 68 milyona yaklaştı
İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi!
Dünya Yatırımcı Haftası bu yıl 4 - 6 - 8 Ekim'de bir dizi çevrim içi etkinlikle kutlanacak
9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belli oldu
CHP'den çok konuşulacak gaf
CHP ve HDP'nin 'Saygısızlık ittifakı'! Sözde PKK marşında esas duruşa geçmişlerdi
İthal ediliyordu, Türkiye'de üretilecek! 'Can suyu' olacak
BM'nin 7 personelini ülkeden kovdular! ''Diğerlerine önemli bir ders oldu''
Bayraktar TB2'lere yerli göz! Testleri başarıyla geçti
Tüm partilere yeni anayasa çağrısı
İSPARK'ta şüpheli görevden alma
MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe!
"Kabul edilemez" demişti: Müzakerelere Fransa engeli!
Şikayetler üzerine harekete geçildi: Kırmızı şeritli önlem
Kim bu McGurk?
BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yeni Dönem Başlıyor
Biden için tehlike çanları çalıyor
Dijital dönüşüm hamlesiyle 54 teknoloji alanına yatırım desteği sağlanacak
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
İstanbul'da dev rüşvet operasyonu!
01 Ekim 2021 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 19:00:00

'Meteor'a çit çekti

ABONE OL

Evinin bahçesine dadanan ayıyı uzaklaştırmak için denemediği yöntem kalmayan profesör çareyi kovucu çit kurmakta buldu.

Bahçesindeki ayıya 'meteor' adını veren profesör düşük voltajda elektrik üreten 'kovucu çit' sayesinde huzura kavuşmayı ümit ediyor.

ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRACAK

Trabzon'un Maçka ilçesindeki evinde tatilini geçiren İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pencerelere tırmanan, eve ve bahçedeki ürünlerine zarar veren, 'Meteor' adını verdiği bozayıyı uzak tutmak için yurt dışından güneş enerjisi ile çalışan, düşük voltajda elektrik üreten 'kovucu çit' sipariş etti. Dokunulduğunda elektrik akımını hissedilen, zarar vermeyen çit nedeniyle hayvanlar uzaklaşıyor.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU

Kadıoğlu, "Ayıdan korkuyoruz, evi kırar döker, diye. Zaten tarlayı yedi. Fasulyeler, mısırlar her şey gitti. Bir mısır yiyemedik, Trabzon halkından mısır yardımı bekliyoruz. 'Ayızede' olduk" dedi. Ayı 'Meteor' ile mücadelesini sosyal medyada da paylaşan Prof. Dr. Kadıoğlu, "Medyada ayı mı meşhur oldu ben mi meşhur oldum, bilmiyorum. Twitter'a başvurdum tanınan kişi olarak ama Twitter beni tanımadı. Belki ayıya mavi tik verecek, bana vermedi" diye konuştu.

Etiketler : trabzon maçka meteor
Kayahan'ın emanetine sahip çıkacağız

Kayahan'ın emanetine sahip çıkacağız
2.sezona yeni hikaye

2.sezona yeni hikaye
Sitare'yle her şeye var

Sitare'yle her şeye var
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Şahmaran'ın Çavgeş'i

Şahmaran'ın Çavgeş'i
kizler, tıbbı ilk iki sırada kazandı

kizler, tıbbı ilk iki sırada kazandı
‘Mahkum'un kadrosu şekilleniyor

‘Mahkum'un kadrosu şekilleniyor
Krizi aşamadılar

Krizi aşamadılar
Sahneyi çekip İstanbul'a döndü

Sahneyi çekip İstanbul'a döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER