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07 Şubat 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 17:30:00

Metaverse'i 11 yıl önce bilmişler!

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ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etme özelliği ilginç bir şekilde devam ediyor.

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etme özelliği ilginç bir şekilde devam ediyor. Koronavirüs, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Donald Trump'ın başkanlığı, hatta ABD'deki Kongre Binası işgalini bile önceden bilen dizi, bu sefer de Metaverse tahminiyle gündeme geldi. Dizinin, Metaverse'e benzer dünyayı 11 yıl önce gündeme getirdiği ortaya çıktı.

Etiketler : Simpsonlar'ın kahinliği sürüyor ABD Simpsonlar
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