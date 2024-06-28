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28 Haziran 2024 Cuma 15:27:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 15:27:00

Metabolizmayı çıldırtan tarif!

Kaynak: GUNES.COM

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Portakal orda kal derken kalan şeyin enerji olduğunu fark ettik…. Portakal öyle bir besin ki, metabolizmayı uçurmakla kalmıyor, kilo verme zamanını hızlandırıyor. Yağ yakımını arttırarak zayıflamayı sağlıyor. Diyet listelerinde yer alması gereken portakal kabuğu suyu tarifinin detayları haberimizde…

Özellikle antioksidan içeriği, kilo vermenizi kolaylaştırıp besin bileşenleriyle tok tutuyor. Kış aylarında taze meyvelerle yapacağınız, yaz aylarında dondurucudan çıkararak tüketeceğiniz metabolizma mucizesi...

Metabolizmayı çıldırtan tarif için malzemeler

1 adet portakal kabuğu

1 fincan sıcak su

Bal

Metabolizmayı çıldırtan tarifin yapılışı

Birkaç portakal kabuğunu serin bir yerde kurutun. Sonra bir fincan suya kabukları ekleyin. Ardından biraz bekledikten sonra 1 çay kaşığı bal ekleyin. Bu bitki çayından günde 2 bardak içebilirsiniz. Düzenli yaptığınızda etkisini kısa süre içerisinde göreceksiniz.

A vitamini böbrek fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur ve portakal suyu iyi bir A vitamini kaynağıdır. A vitamini ayrıca serbest radikallerle savaşabilen bir antioksidandır. Portakalın vücudunuzu detoks etmeye yardımcı olmasının nedeni budur.

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİYOR

Portakal, bağırsaklarınızın işlevini iyileştirmeye yardımcı olabilir, mide ülserlerini iyileştirir ve şişkinliği önler, ayrıca ishal ve kabızlığa da yardımcı olabilir.

İLTİHABI AZALTIYOR

Portakal suyunun anti-enflamatuar özellikleri vardır. Yapılan araştırmalarda bu özelliklerin insülin direncini artırmaya, kardiyovasküler sağlığı geliştirmeye ve diyabet veya kalp hastalığı geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur. Enflamatuar hastalıkları olan kişiler için, semptomları şiddetlendirmekten kaçınmak için portakal suyu sağlıklı beslenmenin bir parçası olmalıdır.

DOLAŞIMI İYİLEŞTİRİYOR

Folat veya B9 vitamini, kan akışını iyileştiren ve organları oksijenli tutan kırmızı kan hücrelerinin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Portakal aynı zamanda zengin bir folat kaynağıdır. Kan dolaşımınızın yanı sıra vücuttaki birçok organı iyileştirme özelliğine sahiptir.

Etiketler : kilo verme diyet listesi yağyakımı
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