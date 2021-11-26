Meslek öğrenirken para kazanıyorlar

Bursa'da Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin matbaa teknolojisi alanında üretime katkıda bulunan öğrenciler, hem bilgilerini pratiğe döküyor hem de harçlıklarını çıkarıyorlar. Okulda, kamu hastanelerinin hasta yatış dosyaları, arşiv dosyaları, basılı evrak, broşür ve afiş gibi ihtiyaçları karşılanıyor, eğitim kurumları için karneler basılıyor. Lise çağında ülke ekonomisine katkıda bulunmaya başlayan alandaki 168 öğrenciye aylık ödeme de yapılıyor.

