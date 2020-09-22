Meşaleli gelin alma merasimi yapanlara 7 bin 200 lira ceza

Ümraniye İstiklal Mahallesi İstek Sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde maskesiz, sosyal mesafesiz olarak gerçekleştirilen gelin alma merasiminde meşaleler yakılarak havaya ateş edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelin alma merasiminde bulunan kişileri tek tek tespit ederek, cezai işlem uyguladı. 8 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca kişi başı 900 lira olmak üzere toplam 7 bin 200 lira para cezası uygulandı.