Mesafeler dostluğa engel değil

İstanbul'da yaşayan 63 yaşındaki emekli Adem Yavuzdoğan, 'can dostlarım' dediği hayvanların karınlarını doyurmak için her sabah yollara düşüyor. Gün aydınlanmadan evinden çıkıp mahallesindeki fırınlara giden ve bayat ekmekleri poşetlere dolduran Yavuzdoğan, daha sonra hayvanları beslemek için yürüyerek Sütlüce Sahili'ne gidiyor.



YAĞMUR YA DA KAR ENGEL OLAMAZ

Yağmur da yağsa kar da yağsa her gün mutlaka hayvanları beslediğini söyleyen Yavuzdoğan, "Benim sesimi duyunca yanıma geliyorlar. İlk başladığımda 3-5 hayvan vardı şimdi 200'e kadar çıktı. İlk başta az sayıda çeşitli hayvan vardı ama şimdi çeşitleri arttı. Ördek, kaz, martı, fare, kedi, karabatak gibi 15 çeşit hayvanı besliyorum" dedi.



MİNNET DOLU GÖZLERLE BAKIYORLAR ORMANDA AÇ VE SUSUZ KALDILAR

Samsun’un Vezirköprü ilçesine 40 km uzaklıktaki Durağan yolu üzerinde ormana terk edilen onlarca köpek açlık ve susuzlukla yaşam mücadelesi veriyor. Günlerce aç ve susuz kalan sokak köpeklerinin imdadına Vezirköprü hayvansever grubu yetişiyor.

KORNA SESİYLE GELEN MUTLULUK

Her gün Vezirköprü esnafından aldıkları ve kendi bütçelerinden de karşılayarak mama, et, ekmek ve yiyecekleri kilometrelerce yol kat ederek sokak köpeklerine götürüyorlar. Korna seslerini duyan hayvanlar sevinç içinde arabalara doğru koşuyor.



Ölüme terk edilen köpekler onlar için getirilen mama ve yiyecekleri yerken hayvanseverlere minnet duygusu ile bakışları kameralara yansıdı.