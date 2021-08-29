Meryem öğretmenden seferberlik

Ardahan'ın Dedeşen köyündeki 3 derslikli Şehit Yasin Karakayacı İlkokulu'nun öğretmeni Meryem Meydan öğrencilerine sürpriz yapmak içi okulu sil baştan yeniledi. Korucuların da yardımıyla sınıfların zeminine parke döşeyip, boya ve badana yaptı.

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLAR

Ardahan'ın Göle İlçesi'nin Dedeşen Köyü'nde 30 öğrencili Şehit Yasin Karakayacı İlkokulu'nda görevli öğretmen Meryem Meydan, okulun yenilenmesi için bir seferberlik başlattı. Meryem Öğretmen iki birleştirilmiş sınıf ile bir ana sınıfını yüz yüze eğitime hazırlamak için meslektaşları Elif Nur Bulut ve Burcu Kaya ile çalışma başlattı.

OYUN PARKI DA YAPILDI

Çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve ilçe Jandarma Komutanlıkları ile Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği ve köyün öğrencileri destek verdi. Okuldaki sınıfların zeminine parke döşendi, boya ve badanası yapıldı. Sobalar kaldırılarak yerlerine kalorifer tesisatı döşendi ve öğrenciler için oyun parkı kuruldu.

Bir buçuk yıl önce atandığı okulda iki öğretmen arkadaşı ile birlikte birçok eksiği belirlediklerini belirten Meryem Meydan, "Yüz yüze eğitimin başlayacağını öğrenince planlarımızı hayata geçirdik. İlk olarak bahçe düzenlemesi yaparak kilit parke taşı döşedik. Çocuklar için kurulan park alanını yeniledik" dedi.



