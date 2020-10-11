Mersin'deki bor arazide meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Mersin Yenişehir ilçesindeki boş bir arsada meydana gelen patlamada bir kişi hafif yaralandı.
Kentteki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada, patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arsa civarındaki yoldan geçerken patlama nedeniyle hafif yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AA'nın aktardığı habere göre patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine giderek bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.
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