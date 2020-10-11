Mersin'de tarım işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 2 kişi öldü 33 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Mersin Erdemli'de midibüs kaza yaptı, tarım işçilerinden 2'si hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildi. Kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.
Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, Ceyhan Koç idaresindeki 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi.
Kazada 1 işçi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti, 33 işçi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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