Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi´nde Mersin Antalya D-400 Karayolunda, Mersin istikametinde meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin istikametine gitmekte olan R.K. yönetimindeki 33 AAK 938 plakalı üzeri plastik kasa yüklü kamyonun şoför kabininde yangın çıktı. Sürücü, aracı park ederek çevredekilerden yardım istedi.

Yangına ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yapılsa da söndürülemedi. Çevredekiler olayı itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mezitli Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kamyon kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.