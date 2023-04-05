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05 Nisan 2023 Çarşamba 09:45:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 09:45:00

Mersin'de şafak operasyonunda ruhsatsız 6 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi

Kaynak: AA

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Mersin'de 241 polisin katılımıyla 27 adrese şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, kasten yaralama, yağma ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarına karıştıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 27 adrese özel harekat ekiplerinin de olduğu 241 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkametlerde ruhsatsız 6 tabanca ve 1 tüfek, silahlara ait fişekler ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Polisin, dron ile havadan takip edilen adreslerdeki aramaları sürüyor.

Etiketler : mersin şafak operasyonu asayiş tabanca uyuşturucu

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