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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
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09 Nisan 2023 Pazar 08:16:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 08:16:00

Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 77 adrese baskın yapıldı

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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak 77 adrese şafak vakti "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat ekiplerinin de aralarında olduğu 450 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerdeki 77 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Dron ile havadan takip edilen adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalar sürüyor.

Etiketler : mersin kökünü kurutma operasyonu uyuşturucu uyuşturucu satıcıları

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