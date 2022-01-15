Merkür Retrosu burcunuzu nasıl etkileyecek? Uzman Astrolog Barış Özkırış'tan haftalık burç yorumları

16 Ocak günü Güneş ile Plüton kavuşacaklar. Psikolojik açıdan içe dönmeniz ve hayatınızı değiştirecek kararlar almanız mümkün olacak. Kişisel hırslarınızdan, kin ve kıskançlık gibi gölge yönlerinizden arınmanız gerekecek. Böylece kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz. Kimseyle güç savaşına girmeyin. Gerçekten güçlü olan birinin intikam almaya gerek duymayacağını unutmayın.

TARAFSIZ OLUNMALI

18 Ocak günü yengeç burcunda dolunay var. Aynı gün Güneş ile düğümler arasında olumlu etkileşim olacak. Duygularınızı yönetmekte zorlanabilirsiniz. Duygusal tepkileriniz abartılı olabilir. Olaylara tarafsız yaklaşmayabilirsiniz. Mantık ile duygular arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Ait olma ve duygusal bağ kurma ihtiyacınız artabilir. Kimseden duygusal destek almadan hareket etmeyi deneyin. Unutmayın ki iyileşme sadece içten dıştan doğru mümkündür. Kendi içinizdeki güce güvenin. Ülkemizin yükselen burcu yengeç olduğu için halkın sağlığı ile konular gündeme önemli yer tutabilir. Ayrıca gerilim içeren olaylar yaşanabilir. 20 Ocak günü Güneş Kova burcuna geçecek. Özgürlük ve değişim ihtiyacınız artacak. Ancak Merkür ve Venüs geri harekette oldukları için, değişimi şubat ortasından itibaren gerçekleştirmeniz daha uygun olabilir. Dünyada özgürlük, insan hakları, hayvan hakları, bilim vb. ile ilgili isyanlar ve protestolar gündemde önemli bir yer tutabilir.

REKABET KIZIŞACAK

21 Ocak günü Güneş ile güney ay düğümü paralel olacaklar. Geçmişte yaşamış olduğunuz olayların benzerleri gündeme gelebilir. Kendinizi karmaşaya düşmüş gibi hissedebilirsiniz. Geçmişten beri sizinle rekabet eden kişilerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Eski sevgililerden haber alabilirsiniz. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz diyerek yola devam edebilirsiniz. Gökyüzündeki karmaşanın yüksek olduğu bu haftada sizin doğru yolu bulmanızı ve hedeflerinize ulaşmanızı diliyorum.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURÇLARI

Aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç. Aynı zamanda aile bağlarınızın da kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizin de olumlu süreçleri söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Çocukları olan koç burcu iseniz onlarla vakit geçirmek farklı aktiviteler yapmak sizi ruhsal açıdan çok besleyecektir. Günlük rutinlerinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile olan duygusal durumunuzda geçici süreliğine biraz dingin hissedebilir ve onlara karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinize ve sağlığınıza odaklanmalı ve akışta kalmalısınız. 14 Ocak'ta Kova burcunda başlayacak olan Merkür Retro ile birlikte arkadaşlık ilişkilerinde iletişime dikkat diyor gökyüzü.

BOĞA BURÇLARI

Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Ticaret işleri ile ilgili bir gündeminiz varsa karar almanızı gerektirecek durumlarda dikkatli olmanızı öneririm. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi yanıltabilir. Eviniz aileniz ve yakın çevreniz ile iletişim açısından baktığımızda duygusal durumunuzun olduğunuzdan daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Onlarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurmalısınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bu sizi ruhsal açıdan çok besleyecek. Ayrıca bu hafta partnerinizle birlikte geçireceğiniz zaman her zamankinden daha verimli ve sizi mutlu edecek şekilde olacaktır. Merkür Retro ile birlikte kariyer konularında atılan imza ya da iletişimsel durumlara dikkat diyor.

İKİZLER BURÇLARI

Duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Ailenizle duygusal paylaşımlarınızın yoğun olacağı bu süreç sizi manevi açıdan beseleyecek ve güzel bir hafta geçirmenize neden olacaktır. Merkür Retro ile birlikte uzak akraba, yüksek öğrenim ve ticarette iletişime dikkat diyor.

YENGEÇ BURÇLARI

Bu hafta maddi kaynaklarınız ile dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Duygusal güven ihtiyacınız artacağından alışveriş yaparak kendinizi rahatlatmak isteyebilirsiniz ama bunun yerine farklı aktiviteler ile duygusal güvenlik artışınızı dengeleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle kısa seyahatler için iletişime geçebilir, planlar yapabilirsiniz. İletişiminiz ve fikirleriniz bu hafta her zamankinden daha verimli olacak. Duygularınız yerine zihninizi aktif edeceksiniz. Aklınızdakileri çevrenizdeki insanlara daha rahat aktarabilirsiniz. Araba yada yolculuk var ise gündeminiz olabilir. Kova burcunda başlayacak olan Merkür Retro ile birlikte ortaklı işler banka alacak verecek konularında iletişime dikkat diyor.

ASLAN BURÇLARI

Hem bedensel hem ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu hafta da odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerinizin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta akılcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz. İç dünyanızın çalkantılı olması nedeniyle biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz fakat bunu meditasyon, dua vs. aktivitelerle dengelemeniz de mümkün. Bu süreçte ihtiyacı olan insanlara destek olmak veya hasta insanlara yardımcı olmak sizi ruhsal açıdan çok dengeleyecektir. Böylece kendinizi daha rahat hissedecek ve istek ve duygularınızı kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebileceksiniz. Ayrıca maddi olarak harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneririm. Kova burcunda başlayacak olan Merkür Retro ile birlikte ikili ilişkilerinizde iletişimsel problemlere dikkat diyor.

BAŞAK BURÇLARI

Haftaya kariyeriniz odaklı başlıyorsunuz. Yeni projeler oluşturabilir var olan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedeceğiniz konular olabilir. Hızlı kararlar almak yerine akışta kalmalı ve olması gereken ne varsa oluyor düşüncesi ile rahatlamalısınız. Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız, iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacağınız zamanlardır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz. Merkür Retro ile birlikte çalıştığınız kişiler konusunda iletişime dikkat diyor.

TERAZİ BURÇLARI

Gündeminizde öncelik toplum önündeki statünüz, kariyeriniz ve işiniz olacak denilebilir. İşinize olduğunuzdan daha fazla odaklı olabilirsiniz. Otorite figürleri ile daha yakın ilişkiler söz konusu olacaktır. Empati yeteneğinizin fazlaca olacağı bu haftada iş arkadaşlarınıza özel konular da dahil olmak üzere destek vereceksiniz. Çevrenizdekilere kendinizi göstermek sizin için önem kazanacağından özel hayatınız ile ilgili de açık verebilirsiniz. Sizde kalması gerekenler sizde kalsın. Arkadaş çevrenizle toplantılar yapmak, bir araya gelmek size iyi gelecektir. Çünkü herkesin olduğu gibi sizin de sosyal çevreniz ile duygusal bağ kurma ihtiyacınız var. Aynı zamanda biraz kendinize vakit ayırmalı ve biraz kendinizi dinlendirmelisiniz. Geçmiş tecrübeleriniz aklınıza gelebilir, biraz yalnız kalıp eski albümleri karıştırabilirsiniz. Kova burcunda başlayacak olan Merkür Retro ile birlikte aşk ilişkilerinde, çocuklar ile olan iletişimde dikkatli olmanız gereken zamanlar geldi.

AKREP BURÇLARI

Hak ve adalet ile ilgili konularda daha duyarlı olacaksınız. Daha iyimser ve hoşgörülü davranışlar sergilemeniz olası bir durum. Süreçte olan konularınız var ise bu konular ile ilgili durumlara daha da yoğunlaşabilirsiniz. Aynı zamanda birebir seyahat etmeseniz bile zihninizde uzak yollar düşünebilir, farklı kültürlere yakınlık hissedebilir ve araştırmalar yapabilirsiniz. Geçmişinizde bazı sebeplerden dolayı yarım kalan eğitim ile ilgili durumlarınız varsa zihninizde tamamlamak için bir istek hissedebilirsiniz, Aynı zamanda kariyeriniz ile ilgili olarak ta her zamankinden daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Kendinizden üst pozisyonda olan insanlar da dahil olmak üzere, çalıştığınız insanlarla daha duygusal bağ kurma eğilimde olacaksınız. İniş çıkışlı duygu durumunuz bazı iletişim sıkıntıları yaşatabilir. Bu nedenle kontrollü davranmanız sizin lehinize olacaktır. Bunun yerine dışarıda arkadaşlarınızla buluşup onlarla paylaşımlar yapmak size daha iyi gelecektir. Kova burcunda başlayacak olan Merkür Retro ile birlikte aile içerisinde iletişime dikkat lütfen.

YAY BURÇLARI

Eşiniz ya da partneriniz ile ilişkinizde duygusallık ön planda olacaktır. Duygularınız da bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu hafta da yaratıcı fikirler ortaya atabilir ve üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz. Banka kredi nafaka ortaklı birtakım işlerde gündemleriniz olurken sağlık konularına da dikkat etmenizde fayda var. Merkür Retro ile birlikte yakın arkadaş, kardeş, kuzen ve komşuluk ilişkilerinde iletişime dikkat diyor. Trafikte ekstra dikkat etmekte fayda var.

OĞLAK BURÇLARI

Çalışma ortamınızı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla olan duygusal durumunuzda kendinizi daha geri planda tutmak isteyebilir ve daha çok gözlemci bir havada olabilirsiniz. Bunun yanı sıra eşiniz ya da partnerinizle ilgili duygularınızın daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Daha fazla vakit geçirmek birlikte bazı aktivitelere katılmak sizi mutlu edecektir. Eğer ortaklı projeleriniz varsa bu konu ile ilgili de gündeminiz olacaktır ve bazı kararlar alabilirsiniz. Sezgilerinizin kuvvetli olacağı bu hafta da detaylara fazla takılmayın ve her şeyi akışına bırakın. Eğitim ile ilgili konularda bir gündeminiz var ise de bunlarla alakalı kendinizi daha emin hissedecek ve başlangıçlar yapabileceksiniz. İkili ilişkileriniz açısından da farkında olmanız gereken bazı durumlar ortaya çıkabilir. İmza sözleşme gereken işler var ise dikkatli okunmanızda fayda var. Merkür Retro ile birlikte finans ve para konularında iletişime dikkat.

KOVA BURÇLARI

Aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın Çalışma alanınızda yapacağınız değişiklikler, düzenlemeler zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Ortaklıklar ile ilgili gündemleriniz söz konusu ise detaylı düşünecek ve öyle karar vereceksiniz. Sezgilerinizde size bu hafta karar almanızda destek olacak kadar yoğun olacak. Merkür Retro ile birlikte kendiniz ve projeleriniz hakkında iletişimsel durumlara dikkat diyor gökyüzü

BALIK BURÇLARI

Günlük rutinleriniz veya sorumluluklarınız ile ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir. Genel olarak gündeminizde çalışma ortamınız ve iş hayatınızdaki olaylar odağınızda olacaktır. İş ortamındaki duygusal gel git durumundan dolayı kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız ile ilgili planlar için uygun bir dönemdesiniz. Çevrenizdekilere karşı daha korumacı bir yapıda olacaksınız. Ayrıca girişimde bulunmak istediğiniz hukuki bir süreciniz var ise bununla ilgili de planlar yapabilirsiniz. Daha önceden başlatılmış olan süreçler için ise verimli ve anlaşmaya açık bir hafta diyebilirim. Eşiniz veya varsa ortağınız ile ilgili olarak değişken koşullar nedeniyle çalkantılı bir süreç yaşayabilirsiniz. Gündeminizde eşinizin ya da başkalarının finans kaynakları, bankalar, krediler, ödemeler olabilir. Size önerim bu dönemde kendinizi içselleştirecek çalışmalar yaparak ruhunuzu beslemeniz. Bu dönem bu konularda verim almanız için çok uygun. Geçmişi geçmişte bırakmalı ve yolunuza kendi ışığınızla devam etmelisiniz. Merkür Retro ile birlikte arkanızdan çevrilen veya iletişimsel olarak size iyi gelmeyen insanlardan uzak durun.

