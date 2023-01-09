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09 Ocak 2023 Pazartesi 18:42:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 18:42:00

Meriç ve Tunca'da taşkın önleme çalışması

Kaynak: AA

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Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkınlara karşı yatak temizliği ve sedde güçlendirmesi yapılacak.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkınlara karşı yatak temizliği ve sedde güçlendirmesi yapılacak.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık başkanlığında Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım programları görüşüldü.

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, burada yaptığı sunumda DSİ yatırımları hakkında bilgi verdi, Meriç ve Tunca nehirlerinde ıslah çalışması yapılacağını belirtti.

Barajlardaki doluluk oranları verilerini de paylaşan Yücegök, 2022'de yüzde 54 olan doluluk oranının, 2023'de yüzde 47 olarak ölçüldüğünü belirtti.

"OLASI TAŞKINLARA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR TEDBİR ALINACAK"

Vali Kırbıyık, nehirlerdeki yatak temizliği çalışmalarının taşkınların önlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

DSİ'nin önemli çalışmalar yaptığını anlatan Kırbıyık, "Çalışmalar kapsamında Meriç ve Tunca'da yatak temizliği gerçekleştirilecek. Bunun can güvenliğinin korunmasına çok önemli katkısı olacağını değerlendiriyorum. Olası taşkınlara yönelik önemli bir tedbir alınacak. Yine Kanal Edirne'de taş tahkimatı kısımları yapılacak. Meriç Nehri'nde bulunan adacıkların kaldırılması sağlanacak. Büyük ölçekli bir iş. 500 milyonluk bir iş ihale edildi ve işler devam ediyor." diye konuştu.

TOPLAM 12,5 KİLOMETRELİK ALAN TEMİZLENECEK

"Meriç ve Tunca Nehirleri Islahı ve Sedde Tahkimatı" Projesi kapsamında iki nehirde 12,5 kilometrelik yatak temizliği ve sedde güçlendirmesi gerçekleştirilecek, mevcut seddeler yükseltilecek.

Meriç Nehri'ndeki taşkın riskini azaltmak için önceki yıllarda yapılan Kanal Edirne'de de, taş tahkimatları, kanal üzerindeki 4 köprünün asfaltlaması, menfez imalatı ve 10 bin metrelik fore kazık (sağlam olmayan zeminlerde kullanılmakta olan bir yapı zemin işlemleridir) imalatı gerçekleştirilecek.

Etiketler : meriç tunca nehir taşkın önleme çalışması
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