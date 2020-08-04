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04 Ağustos 2020 Salı 16:53:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 16:53:00

Menderes yangınından geriye kalanlar yürekleri yaktı

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İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve söndürme ekiplerinin saatler süren mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yüzlerce ağaç küle döndü.

Yaklaşık 300-400 hektar alanın etkilendiği tahmin edilen yangından geriye kalanları, AA ekibi drone ile görüntüledi.

Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta başlayan ve 22 saat süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınabilen yangında hektarlarca alanın yeşilden griye döndüğü görüldü.

Görüntülere, yangından zarar görmüş bölgede artık hiçbir canlının yaşamadığı da yansıdı.

KESİN ALAN ÖLÇÜMLERLE BELİRLENECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alınmasından sonra yaptığı açıklamada, 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelin çabasıyla alevlerin söndürüldüğünü ifade etmişti.

Piknikçiler tarafından çıkarıldığı değerlendirilen yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Çile'den başlayıp denize kadar olan arazinin yanmasına ve bazı sitelerin tahliye edilmesine neden olan yangının verdiği hasar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün tespit çalışmaları sonrası netleşecek.

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