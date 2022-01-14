'Mehmetçik üşümesin' diye atkı ördüler

Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde atölye derslerinde atkı örmeyi öğrenen işitme engelli öğrenciler, ilk kez yaptıkları atkıları Mehmetçiğe göndermek için harekete geçti. Öğrenciler, zorlu kış şartlarında görev yapan jandarma erlerin "ayağı üşümesin" diye biriktirdikleri harçlıklarıyla çorap aldı, onlara duydukları sevgi ve minneti dile getirmek için de mektup yazarak gönderdiler. Askerler de gösterdikleri duyarlılıktan dolayı öğrencilere teşekkür etti.

