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14 Ocak 2022 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 18:30:00

'Mehmetçik üşümesin' diye atkı ördüler

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Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde atölye derslerinde atkı örmeyi öğrenen işitme engelli öğrenciler, ilk kez yaptıkları atkıları Mehmetçiğe göndermek için harekete geçti.

Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde atölye derslerinde atkı örmeyi öğrenen işitme engelli öğrenciler, ilk kez yaptıkları atkıları Mehmetçiğe göndermek için harekete geçti. Öğrenciler, zorlu kış şartlarında görev yapan jandarma erlerin "ayağı üşümesin" diye biriktirdikleri harçlıklarıyla çorap aldı, onlara duydukları sevgi ve minneti dile getirmek için de mektup yazarak gönderdiler. Askerler de gösterdikleri duyarlılıktan dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Etiketler : Mehmetçik üşümesin Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi jandarma
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