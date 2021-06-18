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18 Haziran 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 17:00:00

Mehmetçik mutfağında Malatya lezzetleri

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Malatya'da Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri, kentte konuşlu 2. Ordu Komutanlığı mutfağında Mehmetçiğin yemeğine lezzet katacak. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri 2. Ordu Komutanlığı bünyesinde mutfak kuracak. 15 kadının istihdam edileceği mutfakta Malatya'nın yöresel yemekleri yapılacak.

Malatya'da Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri, kentte konuşlu 2. Ordu Komutanlığı mutfağında Mehmetçiğin yemeğine lezzet katacak. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri 2. Ordu Komutanlığı bünyesinde mutfak kuracak. 15 kadının istihdam edileceği mutfakta Malatya'nın yöresel yemekleri yapılacak.

Kooperatif Başkanı Yıldız Güder kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasına destek olmak istediklerini, bu kapsamda çeşitli faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Kooperatif üyesi Hanife Sevinçhan ise 7-8 yıldır sebze yetiştiriciliği yaptığını belirterek, "Bahçemde yetiştirdiğim biberi, domatesi, salatalığı ve yeşil fasulyeyi topluyor, kooperatife gönderiyoruz. Kendi satışımızdan fazla bir kazancımız olmuyordu. Kooperatifle ailemize katkımız daha çok oldu. Artık işimizi severek yapıyoruz, kazanç güzel olunca sen de yapmak istiyorsun. Bu kooperatif gücümüze gerçekten güç kattı." diye konuştu.

Etiketler : Malatya Battalgazi Kalbi Kadın Kooperatifi Yıldız Güder
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