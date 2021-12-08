Mehmetçik köy çocuklarını sevindirdi

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kent merkezine bağlı Yukarı Saklıca Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti. Mehmetçik, sınıflarında ziyaret ettiği çocuklara, atkı, bere ile kırtasiye malzemeleri hediye etti, ayrıca okulun projeksiyon cihazı eksiğini giderdi.

