Mehmetçik Hızır gibi yetişti

YAŞI KÜÇÜK OLDUĞU İÇİNYAŞI KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN

Konya'nın İnegöl ilçesinde Yağız Ailesi'nin 5 yaşındaki kızı Nisanur mantardan zehirlendi. Nisanur'un yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olmaması nedeniyle durumu ağırlaştı. İlk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük Nisanur, buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, durumunun daha da ağırlaşması üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

'NAKİL OLMASAYDI 2 GÜN İÇİNDE KAYBEDECEKTİK'

Doç. Dr. Ercüment Gürlüler, "Buradaki çocuğumuz 5 yaşında ve mantar zehirlenmesi sonucu karaciğer yetmezliğine girmiş. Eğer bir karaciğer sağlanmasaydı biz bu çocuğu bir iki günün içerisinde kaybedecektik" dedi.

ACİL BAĞIŞ TALEP EDİLDİ



Yoğun bakımdaki Nisanur için doktorlar 'acil karaciğer' bağışı talep etti. Endişeli bekleyiş sürerken Edanur'a, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve kalbi ve böbrekleriyle üç ayrı hastaya umut olan Asel'in (2) karaciğerinin verilmesi kararlaştırıldı. Konya'da, Asel İnan'ın alınan karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Bursa'ya getirildi. Acil ameliyata alınan Nisanur nakille sağlığına kavuştu.