VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CEO'su kesin tarihi duyurdu: TOGG Avrupa'da da yollarda!
Kabine yarın toplanacak... İşte masadaki başlıklar
Putin'den Erdoğan'a yarı şaka yarı ciddi SİHA teklifi
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin yeni deniz doktrinini imzaladı
İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı
Bakan Soylu'dan ABD'ye tepki: Terör örgütlerini pişiriyor!
Animasyon filmi 'Karagöz' 26 Ağustos'ta vizyona girecek
Irak'ta Sadr ile Maliki arkasındaki anlaşmazlık Şiiler arası iç çatışma riski taşıyor
Domagoj Vida, AEK'ya transfer oldu
“Türkiye için bir huruç harekatı”
Putin "rakipsiz" demişti... Yeni füze geliyor
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
KPSS'de genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı
Nöbetçi eczaneler e-Devlet'ten görülebilecek
Türk savunma sanayisinde "dev araç" rekabeti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donetsk bölgesi için 'zorunlu' tahliye emri
Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS
Diyarbakır'da ‘Eren Abluka-28 operasyonu başlatıldı!
İlk gemi yola çıkıyor
Aranan ülkelerden bir tanesi olabiliriz
İki ülke arasında gerilim! Savaş gemileri bölgede boy gösterdi
Maymun çiçeğini yendi damgalanmayı yenemedi
Zehra Bayır'ın acılı babası vahşeti anlatıp isyan etti
Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu!
31 Temmuz 2022 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 20:00:00

Mehmetçik Hızır gibi yetişti

ABONE OL

Yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden minik Asel'in karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Bursa'ya getirilip, Nisanur'a nakledildi. 2 yaşındaki Asel kalbi ve böbrekleriyle de üç kişiyi hayata bağladı.

YAŞI KÜÇÜK OLDUĞU İÇİNYAŞI KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN

Konya'nın İnegöl ilçesinde Yağız Ailesi'nin 5 yaşındaki kızı Nisanur mantardan zehirlendi. Nisanur'un yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olmaması nedeniyle durumu ağırlaştı. İlk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük Nisanur, buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, durumunun daha da ağırlaşması üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

'NAKİL OLMASAYDI 2 GÜN İÇİNDE KAYBEDECEKTİK'

Doç. Dr. Ercüment Gürlüler, "Buradaki çocuğumuz 5 yaşında ve mantar zehirlenmesi sonucu karaciğer yetmezliğine girmiş. Eğer bir karaciğer sağlanmasaydı biz bu çocuğu bir iki günün içerisinde kaybedecektik" dedi.

ACİL BAĞIŞ TALEP EDİLDİ

Yoğun bakımdaki Nisanur için doktorlar 'acil karaciğer' bağışı talep etti. Endişeli bekleyiş sürerken Edanur'a, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve kalbi ve böbrekleriyle üç ayrı hastaya umut olan Asel'in (2) karaciğerinin verilmesi kararlaştırıldı. Konya'da, Asel İnan'ın alınan karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Bursa'ya getirildi. Acil ameliyata alınan Nisanur nakille sağlığına kavuştu.

Etiketler : mehmetçik bağış mantar zehirlenmesi
İnsani yardımda zirvedeyiz

İnsani yardımda zirvedeyiz
Yangın tüpü yüzünde patladı

Yangın tüpü yüzünde patladı
Hem iş hem alışveriş

Hem iş hem alışveriş
‘Yalancı' Edis

‘Yalancı' Edis
Diziye başlamadan veda etti

Diziye başlamadan veda etti
Mutluluklarına nazar değdi

Mutluluklarına nazar değdi

Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Burcu ile iyi olacağız

Burcu ile iyi olacağız
Kenan'lı final

Kenan'lı final

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX