Mehmet Yılmaz, 'Şehirler Daha Fazla Ağaçlandırılmalı'

Peyzaj Mimarı Mehmet Yılmaz, "Yerel yönetimler, planlama çalışmalarını kişi başına yaklaşık 15 metrekare olacak şekilde yapmalıdır. Şehirlerde yaşayan insanlardan daha fazla ağaç olacak şekilde planlama yapılması, insanlara büyük yarar sağlayacaktır" dedi. Ağaçlandırma çalışmalarının bölgesel iklim şartlarına uyumlu ve direnç yerli ağaç türleriyle yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, şehirlerde yeni şehirlerde yeni ağaçlandırma alanları oluşturmasının, ailelerin her doğan çocukları ve evlenen her bir çift için fidan dikim programları düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Mehmet Yılmaz, yaşanabilir şehirlerin kalbinde halka açık yeşil alanların bulunduğunu ve yeşil alanların şehirlerin akciğerleri olduğunu belirtti. Yılmaz, "Ağaçlarımız karbonu emer ve depolar. Bu işlem kentsel alanlardaki ve çevresindeki iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca yeşil alanlar mikro iklim şartlarını iyileştirir, ısınmada kullanılan enerjiyi yüzde 20-50 oranında azaltılmasına yardımcı olur. Şehirler için kentler muhteşem hava filtleridir. Ağaçlar, yollardan, caddelerden ve endüstriyel alanlardan salımlanan kirleticileri filtre eder ve gürültü kirliliğini azaltır" dedi.

Yılmaz, şehirleşmenin betonlaşarak olmayacağını ağaçlandırma ile yapılması gerektiğini ve insanların toprak ile bulaşmasının mutlu olmalarını sağlayacağını söyledi. Şehirlerde ağaçlara, gökyüzüne ve kuş cıvıltılarına maruz kalmanın zihinsel sağlığı iyileştirdiği tespit edildiğini söyleyen Yılmaz, sözlerini "Kentler ve çevre bölgelerdeki ormanlar turizme yol açar, on binlerce iş alanları oluşturur ve şehir güzelleştirme şemalarını teşvik eder, dinamik, enerjik ve refah yeşili ekonomileri yaratır" diyerek tamamladı.