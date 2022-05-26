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26 Mayıs 2022 Perşembe 11:59:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 11:59:00

Mehmet Kaya: “Şirketler Web 3.0 stratejilerini bugünden belirlemeli.”

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Koru Medya Kurucu Başkanı Mehmet Kaya, “geleceğin interneti” olarak görülen Web 3.0 konusunda şirketlere uyarılarda bulundu: “İş modelleri çok kısa bir dönemde dönüşüm yaşayacak. Dolayısıyla şirketler stratejilerini bugünden belirlemeli.”

Koru Medya Kurucu Başkanı Mehmet Kaya, "geleceğin interneti" olarak gösterilen Web 3.0 hakkında bilgi verdi. Kaya, "internetin üçüncü nesli" diye tanımlanan bu yeni teknolojinin henüz günlük yaşamda hissedilmese de uygulanmaya başlandığını ve yakın gelecekte hem internet alışkanlıklarını hem de çalışma biçimlerini etkileyeceğini söyledi: "Web 3.0 kısmen kullanıma sunuldu ama tüm internet ağlarına henüz entegre edilmiş değil. Şu anda Web 3.0'ı deneyimleyen kitlenin büyük bölümü, kripto paralarla ilgilenenler. O nedenle gerçek potansiyelinden bahsetmek güç. Ancak şunu söylemek mümkün; web 3.0 kavramı çok yakın dönemde hayatlarımızda daha çok yer alacak, iş modellerini de etkileyerek tüm dünyada bir devrim yaratacak."

"Kontrol artık bizde olacak."

Mehmet Kaya, bu yeni nesil teknolojinin Web 1.0 ve Web 2.0 ile arasındaki farkları şöyle açıkladı: "Web 1.0 internetin en ilkel şekliydi. Biz sadece internet aracılığıyla sunulan içerikleri izliyor, dinliyor ya da okuyorduk. Yani tek yönlü bir iletişim söz konusuydu. Web 2.0'la birlikte biz de sistem üzerinde aktif hale geldik, internete katkı sağlamaya başladık. Başkalarıyla iletişim kurabilir, alışveriş yapabilir hale geldik. Ardından sosyal medya kavramı hayatımıza girdi. Sadece tüketiciyken, hem üretici hem tüketici konumuna geldik. Halen kullandığımız bu sistemde interneti merkezi bir güç yönetiyor. Örneğin sosyal medyadaki bilgilere, o platformların yöneticileri izin verdiği sürece ulaşabiliyoruz. İsterlerse hesabımızı kapatabiliyorlar da. Tüm bilgilerimiz onların ellerinde. İşte Web 3.0 bahsettiğim bu merkeziyetçilik kavramını ortadan kaldıracak bir teknoloji. Dileyen herkes, bir şirketin onayına gerek duymadan kendi uygulamasını oluşturabilecek, bunlarla bağlantı kurulmasını sağlayabilecek. Yani biz kullanıcılar olarak internet üzerinde daha güçlü olacağız, kontrol de bizde olacak."

"Dijital devrime uyum sağlayamayan şirketler geleceğin dünyasında yer alamaz."

Dijital devrimin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiğine dikkat çeken Mehmet Kaya, şirketlerin şimdiden bu yeni teknolojiye ayak uydurmak için kendi stratejilerini oluşturmaları gerektiğini belirtti: "İnternetin geleceğine dair senaryolar aslında hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü yaşamlarımız dijital dünyayla iç içe. Şirketler ise bu konuda bir adım önde olmalı. Çünkü gelecekteki varlıkları buna bağlı. Web 3.0 ile birlikte mevcut iş modelleri dönüşecek. Merkeziyetsiz iş modelleri ortaya çıkacak. İş gücü daha esnek bir şekilde yapılandırılacak. Örneğin meslek profesyonelleri isterlerse proje bazlı olarak belli saatlerde çalışabilecek. Hem şirketlerin hem de çalışanların kazandığı bir dünya yaratılacak. Bildiğimiz anlamdaki reklamcılık bile tümüyle değişecek. Şirketler eğer geleceğe bugünden hazırlanmaz ve Web 3.0 stratejilerini şimdiden ortaya koymazsa, geleceğin dünyasında yer alamazlar."

Etiketler : Mehmet Kaya Web 3.0 Merkeziyetsiz iş modelleri Koru Medya Kurucu Başkanı
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