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MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması... İşte kapanan sınıf sayısı
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21 Kasım 2021 Pazar 11:11:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 11:11:00

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması... İşte kapanan sınıf sayısı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı, diğer tüm sınıfların ise yüz yüze eğitime devam edeceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ara tatil sonrası yarın itibarıyla aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerine uyarak okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Eylül'de tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başlandığını ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girildiğini ifade etti.

Özer, şunları kaydetti:

"Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkanı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz."

Bakan Özer, tüm öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diledi.

PAZARTESİ SADECE 66 SINIF KAPALI

Bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladığını belirten Özer, "22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek." bilgisini verdi.

Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88'e yükseldiğini aktardı.

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibarıyla bu oranın yüzde 88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması."
Etiketler : Eğitim sistemi KORONA OKUL TATİL yüz yüze eğitim
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