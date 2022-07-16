VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri tüm ülkeleri göç konusunda eşit sorumluluk üstlenmeye davet etti
Trump, 2024 adaylığına dair işaretler vereceği mitingi erteledi
Diyarbakır'da su kanalına giren genç kayboldu
ABD Başkanı Biden, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
Meksika'da askeri helikopter düştü: 14 ölü
'15 Temmuz'un müsebbibi kuklalar, var olanı yıkmaya çalışıyor'
Gözler gelecek haftada... Merkez Bankaları kritik verileri açıklayacak
Gizli tweet atmak mümkün olacak
Tarlalar sarıya boyandı
Maymunlara buzlu kokteyl servisi
Yanlış teşhis parmağından etti
Türkiye'nin en fazla paylaşılan fotoğrafı
Bayram bitti çöpü kaldı
EPDK'ya üç yeni atama
THY'den iki rekor birden
Yerli gaz için önemli sinyali: Yıl sonu açılacak!
İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
Sezon öncesi buluşma
Poptan arabeske
Pozitif şarkı
Hastaneden sahneye
Beyazlar içinde
Dava henüz bitmedi
16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:00:00

Maymunlara buzlu kokteyl servisi

ABONE OL

Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar sıcak havalardan etkilenmemeleri için fıskiyeler ve gölgelikli yuvalar ile serinletilirken, maymunlar da buzlu meyvelerle besleniyor.

Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar sıcak havalardan etkilenmemeleri için fıskiyeler ve gölgelikli yuvalar ile serinletilirken, maymunlar da buzlu meyvelerle besleniyor. Adlarını altın yeşili kürklerinden alan yeşil maymunlar, kendilerine özel olarak hazırlanan buzlu kokteyllerle serinliyor. Üstelik bu besinlerini 16 yeşil maymun, kafese giren bakıcılarının elinden alıyorlar. Bu şekilde maymunların hem mutlu edildiklerini hem de serinletildiklerini belirten Uysal, "Bu kokteyl çok çeşitli bir kokteyl, elimize çeşitli meyveler geçiyor. Bunlar mevsimsel ve mevsim dışı karma meyveler oluyor. Sizin de gördüğünüz gibi çeşidi bol bir diyet uyguluyoruz. Onlar gayet sağlıklılar, mutlular. Onlara buzlu meyve yaparak da onların birazcık mutlu olmalarını ve serinlemelerini sağlıyoruz. Böylece vücut dirençlerini de artırıyoruz" şeklinde konuştu.

Antalya Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvanları görmeye gelen ziyaretçilerin de uygulanan bu yöntemleri gördüklerinde mutlu olduklarını belirten Uysal, "Çok mutlu oluyorlar, çünkü çoğu kişi belirli bir önyargıyla buraya geliyor. Acaba hayvanlara bakılıyor mu, yemek yediriliyor mu diye düşünüyorlar. Ancak hayvanlara karşı böyle bir muamele gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar ve çok seviniyorlar. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz tabii ki. Ayrıca bu yöntemler dışında onların barınaklarını sağlam yapmaya çalışıyoruz. Altında gizlenebilecekleri, yatabilecekleri, gölgelenebilecekleri alanlar sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : antalya hayvanat bahçesi maymun kokteyl içeceği
27 Ocak'ta vizyonda

27 Ocak'ta vizyonda
Ünlü çellisten Tarkan yorumu

Ünlü çellisten Tarkan yorumu
Artık Bodrumluyum

Artık Bodrumluyum
Üner'den 5'te 5!

Üner'den 5'te 5!
Setleri özledim

Setleri özledim
Bitmeyen balayı

Bitmeyen balayı
Konserde dostluk mesajı

Konserde dostluk mesajı
Babalarını andılar

Babalarını andılar
Otizmli çocuklara destek

Otizmli çocuklara destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX