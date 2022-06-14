VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bilgin'den 'asgari ücrete ek zam' açıklaması
Rusya'dan 49 kişiye yaptırım kararı
İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin itibarını koruyacağız
Mayısta yağışlar 2021'e göre yüzde 100'den fazla arttı
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Başkan Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
ABD'den Rusya'nın enerjiyle ilgili bazı işlemlerine 5 Aralık'a kadar izin
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Adaların silahsızlandırılması hukukun gereğidir
Almanya'da 5'li zirve
Başkan Erdoğan, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti
Bilgi edinme başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması devam ediyor
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı yakalandı
Avrupalı STK'lardan AB'ye: İslam karşıtlığına kayıtsız kalmayın
OPEC: Küresel petrol üretimi mayısta azaldı
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'da hazırlıklar sürüyor
Dünyanın gözü Türkiye'de...
İzmir'de 7. Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi
İBB Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor
18. Astana görüşmelerinde Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü ele alınacak
Pekin'de bar kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
14 Haziran 2022 Salı 21:20:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 21:20:00

Mayısta yağışlar 2021'e göre yüzde 100'den fazla arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye genelinde mayıs ayı yağışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. En fazla yağış, metrekareye 97 kilogram ile Rize'de, en az yağış ise 9,3 kilogram ile Balıkesir'de kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Mayıs 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerine göre, 1991-2020 dönemi uzun yıllar mayıs ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 52,7 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl mayısta metrekareye 21,6 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 44,1 kilogram oldu.

Yağışlarda normaline göre yüzde 16 azalma, geçen yıl mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Marmara Bölgesi, son 24 yılın en düşük mayıs ayı yağışını aldı. Bölge genelinde normaline göre en fazla artış yüzde 40 ile Güneydoğu Anadolu, en fazla azalma ise yüzde 61 ile Marmara bölgelerinde gerçekleşti. Marmara Bölgesi, son 24 yılın en düşük mayıs ayı yağışını aldı.

Yağışlar, Akdeniz ve Ege bölgelerinin batı kesimlerinde, Marmara'nın güneyi ve Ankara çevrelerinde normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde azalırken, azalma oranının Aydın, Muğla, İzmir, Manisa ve Balıkesir çevrelerinde yer yer yüzde 80'lerin üzerine çıktığı görüldü. Normallerine göre uzun zamandır yağış azlığı gösteren Şanlıurfa çevrelerinde ise mayıs ayında yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

EN FAZLA YAĞIŞ RİZE'DE

İl genelinde en fazla yağış, metrekareye 97 kilogram ile Rize'de, en az yağış ise 9,3 kilogram ile Balıkesir'de kaydedildi.

Yağışlı gün sayısı mayıs ayında Türkiye genelinde ortalama 9,6 gün olarak gerçekleşti. Doğu Anadolu'nun doğusu, Giresun, Rize, Erzurum çevrelerinde 15 günün üzerinde yağışlı gün görülürken, Marmara Bölgesi'nin güneyi, Ege Bölgesi kıyı kesimi, Antalya, Edirne, Çanakkale çevrelerinde 5 günün altında gözlendi.

BÖLGELERE GÖRE MAYIS AYI YAĞIŞLARI

-Marmara Bölgesinde mayıs yağışı metrekareye 17,5 kilogram olarak hesaplandı. Uzun yıllar ortalaması 45,1 kilogram, geçen yıl mayıs ayı yağışı 44,5 kilogram oldu. Bölgede yağışlar, normaline ve 2021 yılı mayıs ayı yağışına göre yüzde 61 azaldı.

-Ege Bölgesinde ise mayıs ayı yağışı metrekareye 20,9 kilogram, normali 44,8 kilogram ve geçen yılın mayıs yağışı 6,9 kilogram oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 53 azalma, 2021 Mayıs yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma gözlendi.

-Mayıs ayı yağışı metrekareye 36,4 kilogram, normali 43,9 kilogram ve geçen yılın mayıs ayı yağışı 6,9 kilogram olarak hesaplanan Akdeniz Bölgesinde ise yağışlar normaline göre yüzde 17 azalırken, geçen yılın yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı.

-İç Anadolu Bölgesi'nin mayıs ayı yağışı ise metrekareye 37,5 kilogram olarak kaydedildi. Normali 50,2 kilogram ve 2021 yılı mayıs ayı yağışı 14,8 kilogram oldu. Bölgede yağışlar normaline göre yüzde 25 azaldı, geçen yılın mayıs ayına göre 100'den fazla artış gerçekleşti.

-Mayıs ayında Karadeniz Bölgesinde ise metrekareye 59 kilogram yağış düştü. Normali 62,2 kilogram ve 2021 Mayıs yağışı 47,6 kilogram oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 5 azalma, 2021 Mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 24 artış meydana geldi.

-Doğu Anadolu Bölgesinde de mayıs yağışı 68,1 kilogram, normali 65,3 kilogram ve geçen yıl mayıs yağışı 22,4 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 4, geçen yılın mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı.

-Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mayıs ayı yağışı metrekareye 56,6 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışların normali metrekareye 40,4 kilogram ve 2021 Mayıs ayı yağışı 6,1 kilogram oldu. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 40, 2021 yılı mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış kaydedildi.

Etiketler : yağış Türkiye mayıs ayı yağışları
Babalığı anlattılar

Babalığı anlattılar
Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor
Harbiye hatırası

Harbiye hatırası
Dünya müzik sahnesinde genç bir Türk

Dünya müzik sahnesinde genç bir Türk
Kızı olacak

Kızı olacak
4 kişilik aile olduk

4 kişilik aile olduk
Tomlinson geliyor

Tomlinson geliyor
47. yaşını sahnede kutladı

47. yaşını sahnede kutladı
Arizona'da aşk tazelediler

Arizona'da aşk tazelediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX