Maxi afete hazır

ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINDAYDI



Yalova Çiftlikköy'de yaşayan makine teknisyenliğinden emekli 58 yaşındaki Erdim Erkorkmaz, Almanya'da K9 köpeklerini eğiten arkadaşlarından bu alanda eğitim aldı. 15 yıl önce Türkiye'ye dönüş yaptı, sahiplendiği köpeklere eğitim vermeye çalıştı ancak hiçbiri başarılı olamadı. Golden melezi 1 yaşındaki erkek köpek Maxi'yi 6 ay önce ilçedeki bir çöp konteynerinin yanında yarı bitkin buldu.

Can dostunun, tatbikatlarda yaralıları kısa sürede bulduğunu söyleyen Erdim Erkorkmaz, "Komut sonrası Maxi'yi sıkı tutmam lazım. Yoksa kendiliğinden aramaya başlıyor" dedi.

TATBİKATLARDA FAZLASIYLA BAŞARILI



Maxi'nin saklanan aile bireylerini kokularını takip ederek kısa sürede bulduğunu fark eden Erkorkmaz, ona arama kurtarma eğitimi vermeye başladı. Sahibi Erkorkmaz'ın üyesi olduğu Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nin (MAG-DER) tatbikatlarına da katılan Maxi, ekibin maskotu oldu. Erkorkmaz, sadece üç aydır arama kurtarma eğitimi alan can dostunun tatbikatlardaki başarısının güven verdiğini vurguladı.