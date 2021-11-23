Masumiyetin fotoğrafı

MİNİK YÜREĞİYLE SAHİP ÇIKTI

Erzurum'un Köprüköy ilçesindeki 19 Kasım'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 45 evde ağır hasar oluştu. Depremde Topçu Köyü'nde oturan Kırmacı Ailesi'nin de ahırları yıkıldı. Ahırda kalan kedi ve 2 yavrusu dışarıda kaldı. Esengül- Mehmet Kırmacı çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hira, kedilere sahip çıktı.

GÖRENLERİN GÖZLERİNİ YAŞARTTI

Kızılay görevlilerinin verdiği ekmeği onlarla paylaşan Hira, görenlerin gözlerini yaşarttı. 4 yaşındaki Hira, "Depremde çok korktum. Ahır yıkılınca kedilerim öldü diye çok üzüldüm ama onları görünce çok sevindim. Köyde, amcaların bana verdiği yiyeceği ben de onlara getirip veriyorum çünkü ben onların ablasıyım" dedi.