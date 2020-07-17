Maske cezasından bir gün sonra Covid-19'a yakalandı
Aydın'da maske takmadığı için yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında para cezası uygulanan 23 yaşındaki gence, bir gün sonra Covid-19 tanısı konuldu.
Alınan bilgiye göre, dün, Atatürk Kent Meydanı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, arkadaşıyla birlikte yürüyen O.A'yı maske takması konusunda uyardı.
Uyarı sonrası kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından polis, O.A'ya Covid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası uyguladı.
O.A. ise kendisine kaba davrandığını ve cezanın usule uygun olmadığını ileri sürdüğü polisten şikayetçi oldu.
Bir gün sonra evde ateşlenen O.A, Aydın Devlet Hastanesine başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan O.A, hastanede tedavi altına alındı.
POLİSLERE DE TEST UYGULANDI
Bu arada O.A. ile temasta bulunan polislerin Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.
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