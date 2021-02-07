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Mart ayında başlıyor... Parmak izi tanıma sisteminde flaş gelişme
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07 Şubat 2021 Pazar 14:40:00 - Güncelleme:07 Şubat 2021 Pazar 14:40:00

Mart ayında başlıyor... Parmak izi tanıma sisteminde flaş gelişme

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İçişleri Bakanlığı, Biyoteksan firmasının, Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) mühendislik desteği ile geliştirdiği, yerli parmak izi tanıma sisteminde son aşamaya gelindiği ve sistemin mart ayında itibaren kullanılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere başlatılan Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk ürünü olan yerli parmak izi tanıma sistemi, mart ayından itibaren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde kullanılmaya başlanacak. Sistem daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı birimlerinin kullanımına sunulacak. Halen yabancı menşeli biyometrik veri sistemlerini kullanan Türkiye; böylelikle kendi imkânlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7'inci ülke olacak.

Etiketler : parmak izi parmak izi tanıma içişleri bakanlığı kimlik
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