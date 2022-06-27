Mars'ta yaşama dair yeni işaret

Mars Reconnaissance Orbiter tarafından çekilen görüntülerin kapsamlı bir incelemesi yoluyla, gezegen bilimciler Mars'ın kuzey Ladon Valles, güney ve güneybatı Ladon havzası boyunca kil içeren tortulları tespit etti.

Kil, minimum su buharlaşmasıyla nötr pH koşulları altında oluştuğu için suyun uzun süreli varlığına işaret ediyor. Killi tortulların, kızıl gezegenin milyarlarca yıl boyunca yaşamı birkaç kez barındırmış olabileceğini gösterdiği ifade ediliyor.