Mars'ta tanımlanamayan bir kaya bulundu

Mars'ta yaşam izleri araştıran Perseverance uzay aracı bilim insanlarının tanımlayamadığı tuhaf bir kaya fotoğrafı paylaştı. Mars yüzeyinde yaklaşık 15 cm uzunluğa sahip bu kaya fotoğrafı bilim insanlarını şaşkınlığa uğrattı. Üzerinde delikler bulunan, pürüzsüz ve parlak bir gövdeye sahip olan kayanın Mars yüzeyinde oluşmuş olabileceği veya dış uzaydan gelen bir göktaşı olabileceği gibi teoriler ortaya atıldı.



Bilim insanlarının kaya ile ilgili hipotezlerinden ilki; söz konusu kayanın gerçek bir Mars kayası olduğu ve kum fırtınaları nedeniyle zamanla aşındığı yönünde. İkinci baskın hipotez ise kayanın başka bir gezegen ya da yıldız sisteminden gelmiş bir göktaşı olabileceği yönünde.

