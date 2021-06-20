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20 Haziran 2021 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 20:00:00

Mars uçuşu öncesi dalak tartışması

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Bilim insanları gelecekteki Mars görevleri için yeni bir öneriyi tartışıyor

Bilim insanları gelecekteki Mars görevleri için yeni bir öneriyi tartışıyor; dalağın alınması. Institute of Biomedical Problems'den Rus araştırmacılara göre, radyasyon Mars'a insanlı görev planlarında ana sorunlardan biri. Rusya ve ABD'den araştırmacılar, astronotların vücudundaki eski veya hasarlı kırmızı kan hücrelerini uzaklaştıran dalağın, uzun mesafeli uzay uçuşlarına başlamadan önce alınmasının gerekli olup olmayacağını tartışıyor.

Etiketler : Mars uçuşu dalağın alınması Institute of Biomedical Problems Mars abd
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