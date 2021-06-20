Mars uçuşu öncesi dalak tartışması

Bilim insanları gelecekteki Mars görevleri için yeni bir öneriyi tartışıyor; dalağın alınması. Institute of Biomedical Problems'den Rus araştırmacılara göre, radyasyon Mars'a insanlı görev planlarında ana sorunlardan biri. Rusya ve ABD'den araştırmacılar, astronotların vücudundaki eski veya hasarlı kırmızı kan hücrelerini uzaklaştıran dalağın, uzun mesafeli uzay uçuşlarına başlamadan önce alınmasının gerekli olup olmayacağını tartışıyor.

