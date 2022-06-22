Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet Yedi Adalar Bölgesi aniden alev aldı.

Yangına ilk etapta Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi.

Başta İzmir, Antalya illerden de çok sayıda orman ekibi Muğla'ya yönlendirildi. Bördübet mevki çevresindeki yerleşimlerde ekipler arazöz ve iş makineleriyle önlem aldı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayılan yangını söndürme çalışmaları akşam saatlerinde de devam ediyor.

Yerleşime yakın alanda ilerleyen yangına 144 arazöz, 13 iş makinesi desteğinde yaklaşık 600 orman işçisi müdahale ediliyor.

"İLK MÜDAHALE 8 DAKİKADA YAPILDI"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Marmaris'teki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadelerine yer verdi.

YANGINI İHA TESPİT ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangını Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tespit etti.

Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait İHA tarafından Marmaris Yedi Adalar bölgesinde tespit edilen yangın hemen Orman Genel Müdürlüğüne bildirilmiş, Muğla Valiliğinin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makinesi, yangın söndürme araçları ve personel görevlendirilmiştir" bilgisi verildi.

"YANGININ BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖNÜ ALINDI"

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris yangınında yerleşim yerlerini tehdit eden kısımların ve yangının büyük ölçüde önünün alındığını söyledi.

4 İLDEN AFAD EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekiplerin görevlendirildiğini, 4 ildeki ekiplerin de teyakkuz haline geçirildiği açıklandı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirildiği; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekiplerinin de teyakkuz haline geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca, 592'si OGM personeli olmak üzere toplam 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirildi. AFAD Mobil Koordinasyon Tırı ile 2 adet mobil baz istasyonu bölgeye sevk edildiği duyuruldu.

İletişim Başkanlığından dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyon uyarısı

Öte yandan İletişim Başkanlığı, yangınla ilgili dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı uyardı.

Başkanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir." denildi.