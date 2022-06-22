Marmaris'te orman yangını: Ekipler seferber oldu

Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı, çıkış nedeninin tespiti için de özel ekip kuruldu.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde dün saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Alevler, 20.02'de Marmaris Yedi Adalar bölgesinde Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA ile tespit edildi ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bildirildi.

İlk müdahale 20.10'da yapıldı. Alevlerin yaklaştığı bazı evler boşaltıldı. İş makineleriyle yangın şeritleri açıldı.

Gece boyunca 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesiyle alevlere müdahale edildi. Yoğun çalışma sonucu gece yangının önü belli noktalarda kesildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinesi katılıyor.

Ekipler, yerleşim yerleri çevresinde arazöz ve iş makineleriyle önlem aldı. 20 helikopter ve 14 uçağın yangına müdahalesi sürüyor.

20 EV TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin ilerlediği Değirmenyanı Mahallesi'nde Ahmediye Sokaktaki 20 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Tahliye çalışmasına askerler de destek verdi. Yangının daha geniş bir alana sıçramaması için yangın şeritleri açıldı.

Ekipler, yerleşim yerleri çevresinde arazöz ve iş makineleriyle önlem aldı. Bölgede rüzgarın hızının 30 kilometre, sıcaklığın 30 derece ve nem oranının yüzde 42 olduğu açıklandı.

20 HELİKOPTER VE 14 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR

AFAD Mobil Koordinasyon Tırı ile 2 adet mobil baz istasyonu da bölgeye sevk edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne ait 7 adet TOMA da çalışmalara destek verdi.

Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edildi. Alevlere 20 helikopter ve 14 uçakla aralıksız su bırakılıyor.

Bölgeye yakın Değirmenyanı mevkiinde Ahmediye Sokağı'ndaki 20 kadar ev, olası bir tehlikeye karşı boşaltıldı. Yerleşim yerindeki 68 kişi ile 13 büyükbaş, 16 küçükbaş, 10 tavuk ve araçlar bölgeden uzaklaştırıldı.

"YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23.50'de bölgeye hareket etti. Bakanlar, çalışmaları bölgeden koordine ediyor.

Bakan Kirişci, 200 hektarlık alanda etkili olan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Bakan Soylu yangında sabotaj olup olmadığını değerlendirdiklerini açıkladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabotaj ihtimali üzerinde de durulan yangınla ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından çıkış nedeninin tespiti için özel ekip kuruldu.