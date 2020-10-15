Marmaris'te kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist bulundu
Kaynak: AA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist AKUT ekiplerince bulundu. AKUT ekipleri, kanyonda mahsur kalan ABD'li turist Madison Jack Roland'ı (sol 2) yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Sağlık ekiplerince kontrol edilen Roland'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist AKUT ekiplerince bulundu.
İçmeler Mahallesi'ndeki kanyonda yürüyüşe çıkan 27 yaşındaki Madison Jack Roland, havanın kararmasıyla yolunu bulamayınca telefonla yardım istedi.
Kanyona Marmaris AKUT ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AKUT ekipleri, kanyonda mahsur kalan ABD'li turisti yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.
Sağlık ekiplerince kontrol edilen Roland'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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