Marmaris'te orman yangını

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18 Eylül 2021 Cumartesi 17:50:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 17:50:00

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki milli park sahası ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, arazözler ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

Etiketler : marmaris orman yangını alev yaşam haberleri
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