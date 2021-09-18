Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki milli park sahası ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, arazözler ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.