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29 Temmuz 2022 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 18:34:00

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: TRT Haber

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda başlayıp uygulama oteline sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Turunç mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Alevlerin sıçradığı Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli binası zarar gördü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, otelde konaklayanların tahliye edildiği, yaralı bulunmadığı belirtildi.

Yangına ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. Yangına 8 helikopter, 5 uçak, 40 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

DENİZ TRAFİĞİ DURDURULDU

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatıldı. Şu an bölgedeki tekne trafiği de kontrol altına alındı.

Etiketler : Sahil Güvenlik AFAD çıkan orman yangını
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