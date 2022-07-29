Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Turunç mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Alevlerin sıçradığı Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli binası zarar gördü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, otelde konaklayanların tahliye edildiği, yaralı bulunmadığı belirtildi.

Yangına ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. Yangına 8 helikopter, 5 uçak, 40 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

DENİZ TRAFİĞİ DURDURULDU

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatıldı. Şu an bölgedeki tekne trafiği de kontrol altına alındı.