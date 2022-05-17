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17 Mayıs 2022 Salı 22:48:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 22:48:00

Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta ücretsiz

Kaynak: TRT Haber

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Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bazı ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Buna göre, Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

Etiketler : 19 Mayıs Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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