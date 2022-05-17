Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta ücretsiz
Kaynak: TRT Haber
Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bazı ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım sağlanacak.
Buna göre, Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecek.
Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir.— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) May 17, 2022
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