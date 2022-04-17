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17 Nisan 2022 Pazar 00:32:00 - Güncelleme:17 Nisan 2022 Pazar 00:32:00

Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Marmara Bölgesi'nin batısı ve Ege'nin kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin açıklamasına göre, bugün Marmara'nın batısı ve kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFRİKA'DAN ÇÖL TOZLARI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca bugün Afrika üzerinden toz taşınımı gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Marmara'da toz taşınımı bugün başlayacak, pazartesiye kadar sürecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, Marmara'da 17 Nisan Pazar günü Afrika üzerinden öngörülen toz taşınımının pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü iç ve kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması da bekleniyor.

Etiketler : Meteoroloji Marmara Bölgesi Ege Bölgesi Sağanak Yağış
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