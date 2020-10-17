Marmara için sağanak uyarısı
Kaynak: AA
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice esmesi öngörülüyor.
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