Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında yaşanacak.

Bölgede az bulutlu ve açık hava hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.