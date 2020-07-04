Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, öğle saatlerinden itibaren orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.