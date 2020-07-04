Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava
Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, öğle saatlerinden itibaren orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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